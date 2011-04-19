Рецепти масок для здоров'я обличчя

Домашня косметика, напевно, ніколи не втратить актуальності. Адже вона перевірена часом, поколіннями жінок. Пропонуємо вашій увазі кілька дієвих і простих у виготовленні масок для обличчя.

Маска з авокадо для сухої шкіри

Ретельно збивайте жовток одного яйця до тих пір, поки консистенція не стане легкою і не з`явиться піна. Розімніть половинку авокадо в пюре і додайте до жовтка. Перемішайте (можна скористатися міксером).

Нанесіть маску на очищене обличчя і шию і розслабтеся на 20 хвилин. Змийте маску прохолодною водою.

Очікуваний результат: помітне поліпшення структури шкіри, її свіжий вигляд.

Маска з авокадо для жирної шкіри

Розмішайте в міксері білок одного яйця, чайну ложку лимонного соку і кашку з половинки авокадо. Через декілька секунд ви отримаєте однорідну зелену масу. Нанесіть маску на очищене обличчя і шию, розслабтеся на 20 хвилин. Змийте маску прохолодною водою.

Маска з вівсянки і банана

Дві столові ложки вівсяних пластівців подрібніть у кофемолці до консистенції борошна. Розмішайте суміш у міксері з половинкою стиглого банана і невеликою кількістю молока або вершків. Отриману суміш нанесіть на чисте обличчя на 5-10 хвилин, потім змийте і протріть шкіру насухо.

Очікуваний результат: завдяки властивостям вівсяної крупи маска має абсорбуючий і пом`якшувальний ефект, банани живлять шкіру і насичують її вітамінами (зокрема, С і В6). Якщо ж додати в маску подрібнений в кавомолці мускатний горіх, то вона буде впливати і як антисептик.

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