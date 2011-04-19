Капуста нейтралізує шкоду куріння

Учені із США знайшли спосіб нейтралізувати шкоду куріння. Для того, щоб понизити ризик розвитку хвороб, викликаних шкідливою звичкою, необхідно внести до свого раціону зміни.

У організмі людини є білок Nrf2, який називають охоронцем здоров`я. Він захищає клітки організму від пошкоджень, що викликаються шкідливими звичками і навколишнім середовищем.

У курців рівень цього білка знижується. Проте спосіб активізувати білок Nrf2 і відновити його кількість є - необхідно вживати капусту.

У цьому овочі міститься сульфорафан, який відновлює імунітет, який був убитий курінням.

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