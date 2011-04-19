Чим небезпечні для дітей соціальні мережі

Європейська комісія попереджає, що все більша кількість дітей в Європі користуються соціальними мережами, не знаючи при цьому про ризики розкриття приватної інформації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про зростання популярності соціальних мереж серед дітей свідчать опубліковані сьогодні дані опитування 25 тисяч дітей у 25 країнах-членах ЄС.

Згідно з результатами дослідження, 38% дітей віком 9-12 років і 77% дітей віком 13-16 років мають профайли у соціальних мережах, таких як Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa SchuelerVZ, Hi5, Iwiw або Myvip.

При цьому, чверть опитаних дітей, які користуються соціальними мережами, зазначили, що їх профайли є відкритими для всіх користувачів.

При цьому одна п`ята тих, чиї профайли є відкритими, повідомили, що в них містяться домашні адреси і телефони.

У зв`язку з опублікованими даними, віце-президент Єврокомісії, відповідальна за цифровий порядок дня, Нєєлі КРУС (Neelie Kroes) закликала усі соціальні мережі «негайно» змінити регулювання профайлів неповнолітніх з тим, щоб вони за умовчанням були недоступні при пошуку в пошукових системах, а також для осіб, які не входять в коло «друзів».

Деякі соціальні мережі, серед яких, зокрема, Facebook і MySpace, у 2009 році підписали Хартію доброчесної поведінки, в якій узяли на себе зобов`язання забезпечити безпеку неповнолітніх.

Проте, за даними Комісії, деякі соціальні мережі, що є популярними серед дітей, не приєдналися до цієї Хартії.