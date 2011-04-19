Як позбутися бородавок

Бородавки – незапальні вузликові утворення шкіри вірусної етіології. З`являються частіше у дітей і молодих людей.

* Швидко видалити бородавки допоможе свіже листя каланхое перистого. Накладіть їх на уражене місце і перев`яжіть бинтом. Іноді достатньо 3–4 подібних процедур, щоб бородавки зникли. Пов`язку краще робити на ніч.

* Намазати бинтик зеленим рідким милом, зав`язати бородавку. Через добу зробити нову пов`язку. Повторити кілька разів. Від цього бородавка стає настільки м`якою, що її легко можна видалити.

* Натовкти часнику, змішати його з свинячим салом, намазати на ганчірку і прив`язати до бородавки, змінюючи щодня.

* Протримати в оцетовій есенції або оцті 2 години сиру цибулину і прив`язати її на ніч. Так зробити кілька разів, поки бородавка не вийде з коренем.

* Натерти бородавку чистою подрібненою крейдою (без всяких домішок), зверху також насипати її і зав`язати. Так зробити кілька разів. Пов`язку мочити не можна.

* Щодня натирати бородавку соком кислих яблук. Вона поступово зменшиться, потемнішає і днів через десять зникне.

* Бородавки зникають безслідно, якщо їх змочувати свіжим горобиновим соком.

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