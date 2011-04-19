Від нудьги людина може захворіти

13:10, 19 квітня 2011
Зарубіжні новини
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Маніакальна депресія

Британський вчений Пітер Тухи написав книгу "Нудьга: жива історія", в якій детально описує, як нудьга може вплинути на фізичне і психологічне здоров`я.

Учені виявили, що людина в середньому страждає від нудьги шість годин в тиждень. Дослідники вважають, що люди, які легко впадають в стан нудьги, схильні до підвищеного ризику тривожності, депресії, захоплення азартними іграми, а також наркотичної і алкогольної залежності, схильні до незаконних сексуальних дій.

Учений стверджує, що еволюційний сенс нудьги полягає в тому, щоб звернути нашу увагу на ті обставини і ситуації нашого життя, які слід змінити або подолати. Це попередження або прелюдія перед станом болісного психологічного болю або маніакальної депресії, якщо ми не змінимо свій спосіб життя, відзначає видання.

podrobnosti.ua

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