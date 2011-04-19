Земні ліки в космосі не діють

Парацетамол не лікує головний біль, а антибіотики не вбивають інфекцію: учені Космічного центру імені Ліндона Джонсона встановили, що ефективність дії лікарських препаратів різко знижується поза Землею.

У дослідженні, опублікованому в журналі Американської асоціації дослідників-фармацевтів (AAPS Journal), робиться висновок, що ймовірна причина втрати лікувальних властивостей криється в підвищеному радіаційному фоні на борту космічної станції.

Автори указують на те, що із збільшенням тривалості космічних місій росте і потреба в ліках для космонавтів.

Звичайний термін придатності земних ліків при правильному зберіганні складає близько двох років. При цьому їх рекомендують зберігати в сухому, прохолодному місці.

На борту космічного корабля умови інші. Якщо температуру і вологість контролювати можна, то радіаційний фон, перевантаження і вібрація при польоті, а також слабка гравітація – це ті чинники, які до умов зберігання ліків на землі стосунку не мають.

newsland.ru