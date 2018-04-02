Як колір впливає на здоров'я і настрій?

Ще великий Гете помітив, що жовтий колір будить світлі відчуття, синій викликає відчуття холоду, бузковий - чогось безрадісного, а червоний створює цілу гамму вражень. Колір впливає на настрій, самовідчуття і, зрештою, здоров`я людини. Як і чому це відбувається? Колір і здоров`я

Ще за часів якнайдавніших цивілізацій люди використовували колір для лікування. Так, в Давньому Єгипті були спеціальні приміщення в храмах, де сонячні промені заломлювалися і давали різні кольори спектру. Людина буквально купалася в кольорі. Називався цей спосіб лікування - Ра-терапія. В наші дні їй на зміну прийшла хромотерапія. Вона вивчає вплив кольору на здоров`я людини.

Так, червоний колір стимулює нервові центри, ліву півкулю, заряджає енергією печінку і м`язи. Проте при тривалій дії може викликати втому і пришвидшене серцебиття. Він застосовується при лікуванні недокрів`я, бронхіальної астми, пневмонії, захворювань ендокринної системи, ревматизму, апатії, патології сітківки ока і косоокості.

Протипоказаний червоний колір при лихоманці, нервовому збудженні, гіпертонії, запальних процесах, невритах. Погано він впливає і на яскраво-рудих людей.

Жовтий і лимонний кольори активізують рухові центри, генерують енергію для м`язів, стимулюють і очищають печінку, кишечник, шкіру, мають жовчогінну і послаблюючу дію. Це кольори радісного настрою і сексуальності. Використовуються при лікуванні цукрового діабету, порушенні травлення, дисфункції жовчного міхура, печінки, кишечника. У офтальмології - при косоокості, захворюваннях сітківки і судин ока.

Не можна використовувати жовті кольори при підвищеній температурі тіла, невралгіях, перезбудженні, запаленнях і зорових галюцинаціях.

Зелений колір усуває спазми судин і знижує кров`яний тиск, розширює капіляри, сприяє гарному настрою. Тому застосовується при серцево-судинних захворюваннях, невралгіях, астмі, остеохондрозі, імпотенції, безсонні. Також для лікування глаукоми, короткозорості, хвороб сітківки і зорового нерва.

Синій колір, навпаки, сприяє спазму судин і підвищує тиск. Має протимікробну дію. Використовують його при дезінфекції приміщень, для лікування хвороб вуха, горла і носа, шлунково-кишкового тракту. Щодо очей - це захворювання рогівки, початкова катаракта, короткозорість.

При тривалій дії синій колір може викликати втому і депресію.

Фіолетовий колір стимулює паращитовидну залозу, функцію селезінки, підвищує м`язовий тонус. У іншому цей колір діє так само, як синій.

Колір і настрій

Купуючи одяг, облаштовувавши житло в певній колірній гамі, чому ми віддаємо перевагу одним кольорам і «не любимо» інші? Просто так подобається, під настрій.

Психологи стверджують, що не так все просто. Настрій і характер далеко не завжди співпадають. Точно так, як і погода і клімат. У місцевості з рівним кліматом іноді трапляються і дощі, і град, і сніг. Так і у виборі кольору - можна все життя віддавати перевагу одній гамі, але в якийсь момент нестримно захочеться оточити себе абсолютно протилежним кольором.

Психологи пояснюють це явище так. Постійна пристрасть людини до певного кольору характеризує її, а несподівані «сплески» - її настрій в даний момент. Виходить, можна використовувати колір, щоб «перебити» настрій.

Червоний символізує силу волі, активність, агресивність, незалежність, рухливість. Людина в червоному сексуальна, енергійна. У самому кольорі закладена чуттєвість.

Оранжевий втілює оптимізм, привітність, імпульсність і наполегливість. Люди, що вважають за краще оранжевий, хороші друзі, готові завжди допомогти.

Рожевий - колір ніжності і жіночності.

Жовтий - колір сонячного світла і радісних надій. Його вибирають веселі, життєрадісні, цілеспрямовані, активні і навіть експансивні. Людина в жовтому доброзичлива, упевнена в собі, уміє заробляти гроші. Цей колір допомагає контролювати фігуру.

Зелений свідчить про гнучкість розуму, розсудливість, розуміння ситуації. Символізує фінансове благополуччя. Яскраво-зелений молодить. Неприязнь до зеленого указує на незадоволеність своїм емоційним станом.

Блакитний - колір миру, колір істини. Людина, яка вважає за краще блакитне, уміє м`яко і не образливо сказати безсторонню правду і завжди правильно зрозуміє. Любов до блакитного говорить про високорозвинутий інтелект. Характер цього кольору стриманий, холоднуватий.

Синій вважають за краще пасивні, чутливі люди, що люблять порядок і чистоту. Спокій для них над усе, вони меланхолійні. Тому не варто захоплюватися цим кольором.

Фіолетовий будить піднесені мрії і таємничість. Це творча натура, яка прагне всіх зачарувати. Якщо цього не відбувається, вона стають примхливою і запальною.

Коричневий - колір консерватизму. Втілює стабільність, стриманість у всьому, надійність і скромність. Людина, що любить цей колір, прекрасний працівник і партнер, на якого завжди можна покластися.

Білий - колір чистоти, цнотливості, спокою і душевної рівноваги. При явному захопленні білий колір може виникнути відчуття замкнутості і відчуженості.

Сірий - діловий колір. Його володар твердий характером, витривалий і непохитний. Вважає за краще контролювати відчуття, прагне до стабільності. При зайвій захопленості може викликати смуток і депресію.

Чорний - колір «фатальних жінок». Жінка в чорному егоїстична і безжальна. Але в світі моди затвердилася думка, що чорний - колір елегантності, стилю, доброго смаку.

Отже, в черговий раз переконуємося, що все в житті має певний сенс і не буває випадковим. Здавалося б, перевага певної колірної гами знаходиться суто на підсвідомому рівні. Але, при належній увазі, колір не тільки прикрашає людину, але і вносить додаткові фарби до розуміння її характеру і світосприймання.

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