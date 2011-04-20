Молоко на сніданок - менше з'їсте на обід

Пиття знежиреного молока замість фруктового соку на сніданок дає відчуття ситості і дозволяє менше з`їдати під час обіду, з`ясували учені. В ході проведеного ними дослідження люди, що починали день із молока, в обід з`їдали приблизно на 9% їжі менше (близько 50 калорій), ніж зазвичай.

Відкриття належить австралійським ученим. Вони зібрали групу з 34 добровольців - чоловіків і жінок, що мають проблеми із зайвою вагою, але в іншому здорових, і попросили їх взяти участь в двох етапах тестування.

Виявилось, що люди, які пили молоко, були більш ситі і тому на обід з`їдали менше калорій, ніж ті, хто пили фруктовий напій. Дослідники припускають, що відчуття ситості дає молочний білок, лактоза або просто щільна консистенція молока. Проте, чим би не був обумовлений результат, очевидно, що вибір продуктів, які сприяють підвищенню відчуття ситості, дуже важливий для тих, хто бажає керувати своєю вагою.

newsland.ru