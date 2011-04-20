Чим небезпечна прихована плоскостопість

Болі в спині і шиї носять різний характер. Часто бувають сильні, пекучі болі, тому доводиться приймати пігулки. Проте пігулки на якийсь час усувають біль, доводиться витрачати гроші на довге лікування, яке деколи не завжди приносить полегшення.

В ході проведених досліджень американські учені з`ясували, що між болями, які з`являються в хребті, і станом склепіння стоп є прямий зв`язок. Між плоскостопістю і станом внутрішніх органів, учені показали кореляційну залежність.

Впродовж довгих років люди можуть лікуватися від того або іншого захворювання і навіть не підозрювати, що хворобливий стан може бути пов`язаний з плоскостопістю.

За даними, до 70% американських дітей мають ту або іншу форму плоскостопості. Схожа картина спостерігається і в країнах західної Європи.

На сьогодні є сучасні методики діагностики плоскостопості. Лікарі проводять комп`ютерне сканування стоп, яке дозволяє поставити правильний діагноз.

newsland.ru