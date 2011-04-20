Кактус визнали унікальною лікарською рослиною

Згідно "Трактату про лікарські рослини", в китайській медицині кактус вперше почав застосовуватися в епоху династії Цин.

"Він гіркий на смак, його природа холодна, він впливає на енергетичні канали серця, легенів і шлунку".

Кактус стимулює циркуляцію енергії ци і кровообіг, допомагає при лихоманці, виводить токсини, допомагає при пухлинах, знімає біль, укріплює селезінку, заспокоює нерви. Окрім цього в спаленому вигляді він може допомогти при укусі змії і свинці.

У Китаї кактус застосовувався для лікування дизентерії, астми і болів в шлунку: крім того, він може бути використаний як додатковий засіб при лікуванні запалення нирок, діабету, прискореного серцебиття, безсоння, артеріосклерозу, гіпертонії і хвороб печінки. Лікувальний напій повинен містити в собі 100 грам кактуса без голок і шкірки, мед і яєчний білок.

Кактуси виростають в посушливій місцевості під яскравим сонцем, вони володіють здатністю поглинати сонячну радіацію. Негативні іони, що посилаються голками кактуса, можуть нейтралізувати шкідливий ефект позитивних іонів.

Кактус може поглинати випромінювання комп`ютера і телевізора, а також радіацію від мікрохвильової печі. Ну і, звичайно ж, окрім лікування, його використовують як кімнатну рослина, пише EpochTimes.

