Грицики знижують тиск

Грицики містять у собі вітаміни С і К, яблучну і цитринову кислоти, холін і тирамін, флавоноїди (діосметин), фумарову кислоту, тритерпенові сапоніни, дубильні речовини, сіркоціановий глікозид, калій; їх лисгки мають фітонцидну активність (як хрін), містять сірку. Експериментально доведено, що грицики знижують артеріальний тиск крові, посилюють скорочення м`язів матки і звужують периферичні кровоносні судини.

У вигляді чаю грицики готують так. На 1 склянку окропу беруть 2 чайні ложки грициків і настоюють 10 хвилин. П`ють 1 склянку натщесерце і 1 ввечері, ковтками: при хворобах нирок і сечового міхура, опухлій селезінці, при кровотечах з носа, легеневих, ниркових, при виснажливих маткових кровотечах в клімактеричний період; при холециститах, розладах обміну речовин, при кам`яній хворобі. Сік з подавлених і витиснутих рослин грициків допомагає при ревматизмі і проносах (40—50 крапель на ложку води або чарку горілки).

При гіпертонії й атонії кишок (діють холін, глікозид гізопін, інозид, алкалоїди, цитринова кислота) грицики мають властивість знижувати кров`яний тиск і посилювати перистальтику кишок. Настоюють 2—3 столові ложки сухої або свіжої трави грициків в 1 склянці окропу 15 хвилин і випивають напар протягом дня за 3 рази. Дуже корисно вживати грицики, добре протерті в ступці з цукром (15 г свіжої трави грициків з 45 г цукру). Цю масу споживають протягом дня.

При каверні в легенях на 2 склянки води беруть 2 столові ложки грициків, 1 столову ложку дубової кори і півсклянки портвейну; усе це варять 10 хвилин у закритій посудині і весь напар випивають протягом дня (за три рази).

Для припинення тривалих маткових кровотеч 1 столову ложку суміші трави грициків, трави споришу і трави омели білої в співвідношенні 3:3:4 заварюють в 1 склянці води, настоюють півгодини і п`ють щодня ввечері по ¾ склянки.

Застосовують настій для компресів на забиті місця і садна.

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