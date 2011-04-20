Як лікувати алергію

У багатьох людей шкіра дивно реагує на метал. Варто надіти ремінь з металевою пряжкою – на другий день з`являється висип. Від сережок опухають вуха, від браслетів – руки сверблять. Це не дивна реакція, а справжня алергія на метал, яка з часом приводить до дерматиту.

Від контактного дерматиту страждає близько 5-10% населення. Пояснюється все просто: багато металів при контакті зі шкірою людини можуть поволі розчинятися і проникати через роговий шар епідермісу. Потім, вони змінюють білок тканин настільки, що організм не бажає їх сприймати, як свої. В результаті розвивається алергічна реакція.

Лікують контактний алергічний дерматит протиалергічними мазями і антигістамінними препаратами. Лікар-дерматолог роз`яснить, які препарати потрібні хворому і скільки триватиме курс лікування. Але основне лікування виключає будь-який контакт шкірного покриву з алергенним металом. Інакше дерматит виникатиме знову і знову. Після курсу лікування можна надягати улюблений ремінь або браслет, але не більше, ніж на дві години і максимум – раз в тиждень.

immunoterapia.ru