Дієта може бути доброю лише для дієтолога

Дотримуватися суворої дієти, щоб влізти в 40-й розмір? Це найбільша помилка, за словами Марка Мессеге, гуру доброго самопочуття в центрі в Мелеццолє (Умбрія), куди приїжджають з метою відновити форму. Він говорить про зайві кілограми і про бажання людей скинути ці кілограми: "Дієти призводять лише до надмірної маси тіла".

Але як голодна людина може потовщати з нічого? "Саме так", – безжально говорить він. "Кожного тижня в ЗМІ з`являється більше 80 нових дієт, і кількість людей, які страждають на ожиріння, зростає в Італії щорічно на 2%. Вам не здається це дивним? Низькокалорійні суворі дієти призводять лише до того, що людина втрачає задоволення від життя, від спілкування, від смаку їжі. І це все шкідливо для здоров`я. Ми граємося зі здоров`ям людей. У ці роки популяризація найдивніших дієт, придуманих, щоб примусити людей схуднути, призвела лише до розповсюдження булімії, анорексії і ожиріння. Ти втрачаєш за місяць 4 кг і за наступний набираєш 5 кг. Ви говорите, що велика частина населення планети живе з раціоном менше 1200 калорій в день, але якщо худнути таким чином, то можна померти. Наш метаболізм звикає до всього, особливо до економії".

Сентенція, висловлена керівником одного з найвідоміших італійських центрів краси (що спеціалізується на фітотерапії), звучить дивно. Але Мессеге пояснює: "Я з Гасконі, поряд розташований Лурд, але я не здійснюю чудес. Тим, хто приїжджає до мене, я не прописую дієту, тому що, коли я так вчиняв, результати бентежили: лише 2% клієнтів зберігали досягнутий результат або продовжували втрачати вагу, інші поверталися до мене ще товщими, ніж до схуднення".

Однак є "один секрет", і Мессеге розкриває його, перемішуючи науку, культуру і релігію. "Колись люди дотримувалися правила: п`ятниця – пісний день, день з легкою їжею, тільки риба. Це церковне правило, яке повинне було робити гігієнічнішими звички, особливо багачів і священиків, вони єдині страждали від подагри через споживання значної кількості білка. Пісний день придумав не я, а Церква. Якщо сьогодні ми слідуватимемо цьому правилу, нехай навіть у понеділок, без жирів, без солі і лише з нежирними білками і зеленню, з сніданком з правильною порцією вуглеводів (30 г зернового хліба з джемом або медом), ми всі будемо краще за себе почувати".

Відразу ж звучать скептичні заяви прихильників суворих дієт: "Як, лише один день дієти в тиждень?" "Так, – відповідає Марк. – Якщо помножити один день на 52 календарних тижнів, до кінця року вийде майже двомісячна дієта, це дуже тривалий час, таку довгу дієту неможливо витримати, якщо слідувати їй безперервно". І як же співвіднести це з вашою клінікою, з іншими клініками по зниженню ваги? Вони даремні? "Зовсім ні, але ми не Діди Морози. І я говорю, що коли мої клієнти стали дотримуватися правила "одного легкого дня", то результати підтримки і подальшого зниження ваги збільшилися з 2 до 30%. Жорстку дієту в спеціалізованому центрі під контролем лікарів дотримувати можна, тому що вона дає мотивацію і можливість розслабитися, щоб протистояти щоденним стресам, але вона не вирішує проблему зайвої ваги, а тим більше проблему ожиріння".

Теорія Мессеге, його звинувачувальна промова проти "суспільства дієт", підтверджується і американськими дослідженнями, фахівцями Medicare (державна програма медичного страхування), що проводилися, згідно з яким 83% людей, що дотримувалися дієти, згодом набирали і навіть збільшували свою попередню масу тіла. І лише мінімальному числу вдається зберегти досягнуті результати або принаймні повернутися до попередніх показників, не перевищуючи їх. "Немає потреби в американських прикладах, – продовжує Мессеге, – я говорю про це впродовж багатьох років. Як і про те, що одним із зол у світі є надмірне споживання солі, яке тільки в одній Франції, за даними журналу Le Point, стає причиною смерті 25 тисяч осіб за один рік. Це масове вбивство".

Кількість жирових клітин в організмі залишається постійним впродовж багатьох років, і міняється в них тільки вміст жиру: про це пише журнал Nature. Видання стверджує, що кількість жирових клітин остаточно стабілізується в підлітковому віці. І саме з цієї причини, навіть після дотримання дієти дуже складно не відновити масу тіла. Шведські учені з Каролінського інституту в Стокгольмі вивчали адипоцити (клітини, з яких в основному утворюється жирова тканина) у людей, що жили в період з 1955 по 1963 роки, у яких в організмі був незвичайний рівень радіоактивних ізотопів унаслідок ядерних випробувань, що проводилися у той час.

Марія Корбі

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