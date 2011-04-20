Ліквідатори аварії на японській АЕС скаржаться на депресію

Ліквідатори аварії на японській АЕС «Фукусіма-1» знаходяться в стані стресу від перевтоми, важких умов праці, багато хто з них втратив близьких і майно внаслідок землетрусу і цунамі 11 березня.

Це показало обстеження, яке провів серед працівників атомної станції професор університету «Ехіме» Такесі ТАНІГАВА. Він протягом кількох днів опитував цих людей на АЕС «Фукусіма-2», де ночують близько 200 учасників аварійної операції на розташованій поряд аварійній «Фукусімі-1», повідомляє «Газета.ру».

«Багато хто скаржиться на труднощі зі сном, говорять про небезпеку депресії або навіть смерть від перевтоми», – розповів професор. Працівники страждають і від відчуття своєї особистої провини за аварію на станції.

Наприкінці кожного трудового дня ліквідатори проходять процедури дезактивації. Вони ночують на підлозі гімнастичного залу в спальних мішках. Ліквідаторам дають їжу тричі на день, але вона дуже одноманітна – консерви і напівфабрикати швидкого приготування. Більшість працює вахтовыми змінами по чотири дні підряд, коли вони не мають навіть можливості нормально помитися. Потім ліквідаторам дають два вихідних.

«Більше 80% працівників, які раніше жили в межах 20-кілометрової зони навколо АЕС, звідки зараз евакуйовано населення через високий рівень радіації, – уточнив професор. – Деякі люди втратили родичів внаслідок цунамі».

Зараз на вихідні вони змушені приїжджати в евакуаційні пункти, де знаходяться їхні сім`ї. Деякі ліквідатори скаржилися, що там їх ображають як працівників компанії, відповідальної за викид радіації і страждання людей із зараженої зони. Вони перебувають у стані хронічного стресу, який може привести до помилок на роботі і до хвороб у майбутньому, попереджає професор Т.ТАНІГАКІ.