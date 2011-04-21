Як лікувати весняне безсоння?

Як завжди, саме британським ученим вдалося довести, що весняне безсоння – саме «безсоння».

Зазвичай пора душевних хвилювань, що виникає після довгої зимівлі, щасливо переходить в стабільне літнє розслаблення. Але ця циклічність характерна, в основному, для здорових людей. Існує небезпечна категорія симптоматиків, для яких безсоння - явище хронічне.

Вдень володарі подібного синдрому засинають, як мовиться, на ходу. Вони не можуть зосередитися на роботі, млявість стає небезпечним чинником для автомобіліста. Ніякі засоби, будь то прийом міцної кави або прослуховування енергійної музики, не здатні створити навіть ілюзії бажаної бадьорості. Ситуація міняється ближче до ночі. Ось тоді «бессонники» починають свій день. Вночі вони готові долати гори, але це вже залишається незатребуваним. Безсоння подібного роду може тривати непередбачувано довго. Чи можна вважати це хворобою?

«Ні, звичайно, – вважає лікар-невролог першої категорії, остеопат Павло Осипов. – Можна говорити лише про порушення фази сну. Людина може всю ніч проспати, а вранці відчувати себе абсолютно розбитою. Вихід один – розслабитися, якщо хочете, просто полінуватися».

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