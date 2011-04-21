Чим небезпечна курка гриль

Такі страви, такі як курка гриль і копчений бекон, при частому їх вживанні можуть викликати рак.

До таких невтішних висновків прийшли учені з Університету штату Канзас. Всім відомо, що в будь-яких готових м`ясних продуктах містяться канцерогенні сполуки. Але в шкірі курки гриль і свинині ці показники перевищені у декілька разів. Це канцерогенні сполуки, які зазвичай присутні в м`ясі. Люди, що вживають такі аміни у великих кількостях, мають підвищений ризик розвитку раку шлунку, товстої кишки і раку грудей. Якщо ви не можете відмовити собі у вживанні курки гриль, старайтеся їсти її без шкірки, а вживання копченої свинини зведіть до мінімуму.

povarenok.ru