Здорового чоловіка видно по пальцях

Якщо сексуальний темперамент жінок фахівці радять визначати за формою підборіддя, то тестом на сексуальний потенціал чоловіків може бути вимірювання співвідношення довжини пальців.

Дослідники говорять, що у чоловіків, чий безіменний палець довший вказівного, в організмі виробляється велика кількість тестостерону – чоловічого статевого гормону. Ця кількість гормонів впливає і на зовнішні дані чоловіків – у них більш симетричні риси обличчя. Для дівчат такі чоловіки сексуальніше привабливі, оскільки вони підсвідомо вибирають собі партнера для народження здорового потомства.

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