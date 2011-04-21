Здорового чоловіка видно по пальцях
09:44, 21 квітня 2011Зарубіжні новини
0
Безіменний довший вказівного
Якщо сексуальний темперамент жінок фахівці радять визначати за формою підборіддя, то тестом на сексуальний потенціал чоловіків може бути вимірювання співвідношення довжини пальців.
Дослідники говорять, що у чоловіків, чий безіменний палець довший вказівного, в організмі виробляється велика кількість тестостерону – чоловічого статевого гормону. Ця кількість гормонів впливає і на зовнішні дані чоловіків – у них більш симетричні риси обличчя. Для дівчат такі чоловіки сексуальніше привабливі, оскільки вони підсвідомо вибирають собі партнера для народження здорового потомства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter