Оливки захистять судини

Індонезійські учені з`ясували, що окрім лікарських препаратів ефективно понизити рівень кров`яного тиску можна за допомогою дарів природи – оливок.

Експериментальним шляхом встановлено, що натуральні препарати на основі екстракту оливкового дерева так само, як і традиційні медикаменти для пониження тиску, знижують тиск систоли (верхній показник) на 11-13 пунктів.

Ці препарати сприяють зміцненню стінок судин, зниженню рівня холестерину. Крім того, на відміну від традиційних препаратів, ліки з екстракту оливи не мають побічних ефектів.

likar.info