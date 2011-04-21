Оливки захистять судини
10:38, 21 квітня 2011Зарубіжні новини
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Знижують кров`яний тиск
Індонезійські учені з`ясували, що окрім лікарських препаратів ефективно понизити рівень кров`яного тиску можна за допомогою дарів природи – оливок.
Експериментальним шляхом встановлено, що натуральні препарати на основі екстракту оливкового дерева так само, як і традиційні медикаменти для пониження тиску, знижують тиск систоли (верхній показник) на 11-13 пунктів.
Ці препарати сприяють зміцненню стінок судин, зниженню рівня холестерину. Крім того, на відміну від традиційних препаратів, ліки з екстракту оливи не мають побічних ефектів.
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