Як вивести мозолі за допомогою лимона

Лимони давно відомі своїми корисними властивостями. Свіжі лимони містять величезну кількість вітаміну C, також в ньому є дуже важливий вітамін P. У справу у лимонів йде все – і м`якоть, і шкірка, і навіть листя.

Нещодавно стали відомі ще одні корисні властивості лимонної шкірки. Вона допоможе, якщо вас замучили мозолі на ногах!

Перед сном розпарте ногу в гарячій воді, потім досуха витріть її і прикладіть до мозоля шкориночку лимона з невеликою кількістю м`якоті. Міцно прив`яжіть і залиште на ніч. Через 3-4 ночі від мозоля не залишиться і сліду.

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