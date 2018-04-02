Як пофарбувати яйця і не отруїтися

Православним християнам належить зробити одну з давніх традицій Великодня - фарбування пасхальних яєць. Експерти попереджають, що до покупок порошків-барвників потрібно поставитися обережно, оскільки шкаралупа яєць має пористу структуру і шкідливі речовини синтетичних та сумішевих барвників проникають в білок. Експерти називають 6 барвників, які небезпечно використовувати для фарбування яєць. Вони на упаковках значаться як Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129. Найбільш безпечні барвники - зроблені самостійно. Популярне - фарбування в цибулинні. Колір виходить від блідо-жовтого до темно-коричневого. Золотистий відтінок дає березове листя. Червоний колір надасть сік буряка, оранжевий - сік моркви, а зеленого можна досягти за допомогою шпинату.

Відтінки червоного також виходять з кореня марени або з кошенілі (вид комах підряду кокцид, з самок яких добувають червону фарбу - кармін). Якщо 2-3 яйця довести до кипіння на повільному вогні приблизно в 0,5 л води, додавши в неї 5-6 тонких гілочок кореня марени, вийде ніжно-рожевий колір тілесного відтінку. Попередньо закип`ятивши марену в тому ж об`ємі води, а потім додавши яйця, ми отримаємо темний червоно-пурпуровий колір.

Яйця фарбуються в прекрасний рожевий колір, якщо зварити 2-3 штуки в 0,5 л води, поклавши в неї 5-6 штук кошенілі. Додавши більше кошенілі, ми отримаємо дуже темний відтінок рожевого. Трохи цибулиння (приблизно четверта частина лушпиння з великої цибулини), доданої в будь-який з цих відварів, - і вам вдасться домогтися відтінку "священного" червоного кольору (якщо тільки у вас немає квіток дроку).

Жовтий колір легко отримати з кореня куркуми (ви знайдете його у відділі прянощів майже в будь-якому супермаркеті). Саме незначна кількість барвника, приблизно восьма частина чайної ложки, дає яскравий світло-жовтий колір. Додаючи барвник, ми отримаємо помаранчевий колір.

Використовуючи лушпиння цибулі, можна залежно від її кількості отримати відтінки різної інтенсивності: світло-помаранчевий, абрикосовий, аж до густого іржаво-коричневого. Жмені цибулиння більш ніж достатньо для темного кольору.

Мати-й-мачуха і папороть-орляк забарвлюють яйця у світло-зелений колір. Може бути, папороть дає трохи більш яскравий відтінок. Яйця, фарбовані в цих травах, виходять схожими на фазанячі. Якщо додати зовсім небагато цибульного лушпиння або куркуми, колір буде цікавішим - з відтінком жовтизни. А з морквяного бадилля виходить чудовий блідий жовто-зелений колір і без цибулиння. На 2-3 яйця і 0,5 літра води візьміть приблизно жменю сушеної мати-й-мачухи, папороті-орляка або морквяного бадилля.

Розім`яті ягоди чорниці, брусниці або лохини з краплею оцту нададуть яєчній шкаралупі сірувато-синього кольору. Якщо залишити яйця остигати в барвнику, колір може згуститися до темного сіро-фіолетового.

Дивовижний відтінок - блакитний, як яйця малинівки, - дають зовнішнє листя червонокачанної капусти, якщо яйця зварити в них, додавши столову ложку оцту. Закип`ятивши відвар, залиште каструлю на годину остигати, потім злийте рідину і залиште в ній яйця на ніч. Приголомшливий колір буде коштувати додаткових зусиль, але намагайтеся не подряпати яйця: фарба дуже нестійка.

Магічну силу яєць, забарвлених натуральними барвниками, можна значно збільшити, нанісши на них магічні руни і символи. Зробити це можна різними способами. Найпростіший, зрозуміло, - намалювати знаки і символи на яйці пером і чорнилом або навіть фломастером. Але є і спосіб більш натуральний, який особливо годиться для темних яєць - коричневих, пофарбованих у цибулинні: наносите малюнок пером, умочуючи його в лимонний сік або відбілюючу рідину. Вони знебарвлюють фарбу, і руни та символи виявляються білими. До натурального чорнила належить сік шкаралупи волоських горіхів, сік лаконосу або жовто-оранжевий сік із стебла чистотілу (саме стебло можна використовувати як перо).

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