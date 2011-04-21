Українського лікаря-нейрохірурга в Лівії вбило снарядом

Серед близько 10 цивільних, які загинули 21 квітня в результаті мінометного обстрілу лівійського міста Місурата, виявився український медик. Лікаря вбило снарядом, коли він вийшов зі свого будинку. Його дружина-медсестра втратила обидві ноги, але залишилася жива.

Як розповів лівійський колега загиблого, український лікар був нейрохірургом. Він і його дружина, яка працювала разом з ним медсестрою, пакували валізи, збираючись повернутися на батьківщину, пише Бі-Бі-Сі.

У результаті обстрілу Місурати у середу також загинули двоє західних фотожурналістів.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що загиблий українець був лікарем, який став жертвою обстрілу. МЗС вчергове заявило про стурбованість тим, що деякі громадяни України відмовляються від запропонованої можливості повернутися на батьківщину з таких небезпечних міст, як Місурата.

"Не прислухаючись до наших рекомендацій, українці стали заручниками ситуації в окремих містах, зокрема, в Місураті, навколо якого ситуація з безпекою стає загрозливою для життя", - сказав речник МЗС Олег Волошин.

За інформацією дипломатів, у Лівії наразі залишаються близько 500 громадян України, попри наполегливі заклики української влади залишити країну, де тривають бої. Серед українців, що відмовляються від евакуації, багато медиків, які працюють у різних регіонах Лівії.

www.bbc.co.uk