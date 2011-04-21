Європа цими днями потерпає через рекордну спеку

У європейських країнах, таких як Бельгія, Нідерланди, Німеччина та Франція встановилася незвична для цієї пори спека.

Так, у Франкфурті температура досягла плюс двадцяти дев`яти градусів, у Брюселі - плюс двадцяти п`яти. Найпопулярнішим місцем дозвілля для мешканців міст стали парки та місця, поблизу фонтанів. Метеорологи запевняють - тепло збережеться і до Великодня. А от у країнах Півдня Європи - навпаки, прохолодніше, аніж зазвичай у квітні - близько вісімнадцяти градусів вище нуля.

Нагадаємо, Австралія потерпає від проливних дощів: рівень води в річці Банжел-крик піднявся до 7,5 м. Влада вдалася до евакуації населення.

Також у США внаслідок опадів і танення снігу річки на сході США вийшли з берегів.

tsn.ua