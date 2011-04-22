Ліквідатори аварії на «Фукусімі» бояться померти від перевтоми

Ліквідатори аварії на японській АЕС «Фукусіма-1» перебувають у стані стресу від перевтоми, тяжких умов праці, багато із них самі втратили близьких і майно внаслідок землетрусу і цунамі 11 березня.

Це показало обстеження, яке провів серед працівників атомної станції професор університету «Ехіме» Такесі Танігава. Він протягом кількох днів опитував цих людей на АЕС «Фукусіма-2», де ночують майже 200 учасників аварійної операції на розташованій поряд аварійній «Фукусімі-1».

«Багато хто скаржиться на труднощі зі сном, говорять про небезпеку депресії або навіть смерті від перевтоми», - розповів професор. Працівники потерпають і від відчуття своєї особистої провини за аварію на станції.

Наприкінці кожного трудового дня ліквідатори проходять процедури дезактивації. Вони ночують на підлозі гімнастичного залу у спальних мішках. Ліквідаторам дають їжу тричі на день, але вона дуже одноманітна - консерви і напівфабрикати швидкого приготування. Більшість працює вахтовим змінами по чотири дні поспіль, коли вони не мають навіть можливості нормально помитися. Потім ліквідаторам дають два вихідних.

«Більше 80% працівників раніше жили у межах 20-кілометрової зони навколо АЕС, звідки зараз евакуйоване населення через високий рівень радіації, - уточнив професор. - Деякі люди втратили родичів внаслідок цунамі».

Зараз на вихідні вони змушені приїжджати в евакуаційні пункти, де туляться їхні сім`ї. Деякі ліквідатори скаржилися, що там їх ображають як працівників компанії, що відповідає за викид радіації і страждання людей із зараженої зони. Вони перебувають у стані хронічного стресу, який може призвести до помилок на роботі та до хвороб у майбутньому, попереджає професор Танігава.

За матеріалами «Газета.ру»,