Мед відновить зір. Рецепт крапель

До кінця робочого дня очі сильно втомлюються, покриваються сіточкою кровоносних судин, а погляд виглядає втомленим. Для того, щоб поліпшити зір і захиститися від шкідливих дій, необхідно регулярно вживати мед.

Річ у тому, що мед – це натуральний продукт, який є незамінним джерелом певного комплексу речовин, які необхідні для нормальної роботи сітківки ока.

Найкращим для зору є липовий мед. Вживати мед слід вранці натщесерце. Але, слід зазначити, що дуже важливо, щоб в роті була природна мікрофлора, оскільки в цьому випадку цілющі речовини краще засвоюються.

Після пробудження, приблизно за десять-п`ятнадцять хвилин до чищення зубів, поволі розсмокчіть одну столову ложку меду. Таку ж процедуру слід проробляти і перед сном.

При катаракті, очних болях і запальних процесах допоможуть медові краплі.

Мед утворює тонку захисну плівку, яка допомагає зняти запалення, розслабляє очні м`язи і захищає очі від шкідливих дій навколишнього середовища.

Для приготування крапель вам потрібно буде одну краплю рідкого меду змішати з десятьма краплями дистильованої або чистої джерельної води. Одержаною сумішшю слід закапувати очі вранці. Курс лікування цим засобом - два тижні, після закінчення цього часу необхідно перерва десять-дванадцять днів. Кожна порція крапель розрахована на два-три дні.

Вже після декількох процедур ви відзначите поліпшення свого стану.

