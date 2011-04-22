Чим корисні мультфільми

Мультфільми — це привіт з дитинства, вони дарують відчуття безтурботності і спокою. І не всі мультиплікаційні твори призначені виключно для малюків. Є і такі, де доросле життя ідеалізується і показане саме таким, як хотілося б — без проблем і злості. Яскравим прикладом такого твору є мультиплікаційний серіал «Сімпсони». У цьому творі показано життя середньостатистичної американської сім`ї. День за днем вже більше двадцяти років ці добрі герої радують глядачів по всьому світу. Подивитися щось добре, відвернутися від всіх проблем і небагато посміятися, ніколи не перешкодить.

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