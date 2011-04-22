Наші хвороби залежать від кольору волосся
10:25, 22 квітня 2011Зарубіжні новини
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Блондинки - найуразливіші
Світловолосі люди є найуразливішими. Про це повсюдно говорять учені.
Біляві частіше хворіють на рак шкіри. Додатково, світловолосі люди чутливіші до болю.
Організм людей з темною шкірою і темним волоссям стійкіший до хвороб. А серед рудих більше всього алергіків.
При цьому, як показують дослідження, люди з довгим волоссям спокійні, консервативні і цінують душевний спокій. А ось любителі часто міняти зачіску завжди шукають себе.
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