Наші хвороби залежать від кольору волосся

Світловолосі люди є найуразливішими. Про це повсюдно говорять учені.

Біляві частіше хворіють на рак шкіри. Додатково, світловолосі люди чутливіші до болю.

Організм людей з темною шкірою і темним волоссям стійкіший до хвороб. А серед рудих більше всього алергіків.

При цьому, як показують дослідження, люди з довгим волоссям спокійні, консервативні і цінують душевний спокій. А ось любителі часто міняти зачіску завжди шукають себе.

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