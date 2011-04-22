Як позбавитися зубного нальоту

«Якщо вже ви вирішили самостійно позбавитися зубного нальоту, то краще чергувати вибілюючі пасти з пастами, що містять фтористий препарат, і пастами з пародонтологічним ефектом. Таке поєднання найсприятливіше впливає на зуби, вибілюючи їх, видаляючи наліт і додаючи блиску», - радить стоматолог Наталія Солдатова.

«Крім щоденного чищення зубів почастіше гризіть яблука і моркву. Візьміть собі за правило робити це щоденно, а ще краще кілька разів в день - це буде непогане навантаження для зубів, особливо після кави і міцного чаю. Після кожної їди обов`язково прополіскуйте рот водою, а ось вживання солодких газованих напоїв слід обмежити. Добре видаляє зубний наліт трипроцентний розчин перекису водню. Ватяні тампони, змочені в цьому розчині, прикладають до зубів на 3 хвилини».

«Чистити зуби жорсткою щіткою, використовуючи зубний порошок і харчову соду, можна. Але надмірно содою не захоплюйтеся: досить вдаватися до цієї процедури один раз в тиждень. У решту днів користуйтеся зубною щіткою середньої жорсткості, щоб зберегти емаль і не травмувати ясна. При дотриманні цих правил досить відвідувати стоматолога раз на півроку - тільки в профілактичних цілях для глибокого очищення порожнини рота. Після неї зуби набувають здорового блиску на довгий час».

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