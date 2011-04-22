Які пози найкорисніші для сну
12:13, 22 квітня 2011Зарубіжні новини
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Як спиш, так і почуваєшся
У якій позі спиш, так себе на ранок і відчуваєш.
На боці
Плюси: ті ж, що і при сні на спині, плюс — менше хропіння.
Мінус: можуть терпнути рука або нога.
Вибирай не дуже пишну подушку, щоб голова була не дуже високо щодо тіла. Інакше болітиме шия.
На спині
Плюси: запобігає болям в шиї і голові.
Мінус: хропіння
Поза ембріона
Плюси: ніякого хропіння
Мінуси: можливі болі в спині і шиї
На животі
Плюси: майже ніякого хропіння
Мінуси: утруднене дихання, можливі болі в шиї
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