Які пози найкорисніші для сну

У якій позі спиш, так себе на ранок і відчуваєш.

На боці

Плюси: ті ж, що і при сні на спині, плюс — менше хропіння.

Мінус: можуть терпнути рука або нога.

Вибирай не дуже пишну подушку, щоб голова була не дуже високо щодо тіла. Інакше болітиме шия.

На спині

Плюси: запобігає болям в шиї і голові.

Мінус: хропіння

Поза ембріона

Плюси: ніякого хропіння

Мінуси: можливі болі в спині і шиї

На животі

Плюси: майже ніякого хропіння

Мінуси: утруднене дихання, можливі болі в шиї

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