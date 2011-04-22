Чим корисна кукурудзяна каша

Кукурудза корисна, поживина, багата вітамінами і має головне достоїнство – знижує бродіння в кишечнику. Кукурудзяна каша популярна у багатьох народів світу. Кукурудза, що прийшла з Америки в 16 сторіччі, розповсюдилася по всьому світу і цілком природно, що в деяких районах Землі її вже вважають своєю, а кашу з кукурудзи – національною стравою.

Готується мамалига в товстостінному чавунці з води, солі і кукурудзяного борошна крупного помелу (як манка). Каша вариться дуже густою, постійно помішується дерев`яною ложкою до повного загусання. Після приготування мамалигу викладають на дерев`яну дошку і формують в товстий циліндр. Прийнято подавати її прямо на дошці, нарізуючи ножем, як хліб. До мамалиги подають зелень, овочі, бринзу і сметану. Іноді подають з сиром, твердими сирами, беконом, яйцями і грибами.

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