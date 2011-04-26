Низький голос - запорука успіху в кар'єрі і житті

Піклуючись про зовнішність, людина силу-силенну часу проводить перед дзеркалом, але при цьому абсолютно не замислюється над тим, який у неї голос. Насправді, запевняють фоніатри, саме голос забезпечує людині успіх на роботі і в особистому житті.

"Коли Маргарет Тетчер програла свої перші вибори, вона звернулася до фахівців і попросила зробити свій високий голос низьким і твердим. Пізніше в своїх мемуарах Залізна леді зізнавалася, що саме в низькому голосі криється причина її запаморочливого успіху", – говорить завідувачка лабораторії вокального і сценічного голосу, секретар правління Російського товариства оториноларингологів Катерина Осипенко.

"Кожна людина здатна говорити різними голосами, залежно від ситуації ми використовуємо нижчі або вищі тони. Тому більшості людей для того, щоб знизити голос, достатньо декілька тижнів занять, але все-таки для кардинальної зміни голосу може бути потрібна операція", – говорить головний науковий співробітник центру Ольга Орлова.

podrobnosti.ua