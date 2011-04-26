Інтернет-знайомства зміцнюють здоров'я

Фахівці прийшли до думки, що інтернет-знайомства можуть бути корисні для психологічного здоров`я. Головна умова - ними, як і будь-якими ліками, не варто зловживати.

На думку сексолога, психотерапевта Євгенія Кульгавчука, віртуальні знайомства можна розглядати з позитивного боку тоді, коли вони використовуються як стартова можливість для облаштування особистого життя, пише GZT.RU.

"Іноді сайти знайомств я використовую як психотерапевтичний інструмент і людині рекомендую, особливо в тих випадках, коли вона проходить етап реабілітації після розлучення. Або, допустимо, у людини занижена самооцінка, депресивний стан, вона вважає, що на неї ніхто не може подивитися. Тоді я рекомендую заводити друзів в соціальних мережах, не звертаючи уваги на якість", - розповідає Євгеній Кульгавчук.

newsland.ru