Свіжий сік допоможе при ожирінні

В ході проведених досліджень з`ясувалося, що вживання свіжовичавленого соку допомагає запобігти появі ожиріння, а також знижує ризик появи цукрового діабету. Ці дані були одержані на основі багаторічних досліджень.

У дослідженнях брали участь 14 тисяч жінок і чоловіків у віці від 19 років. Учені прийшли до висновку, що щодня необхідно вживати склянку свіжого фруктового соку, що на 38% знижує можливість виникнення ожиріння і на 52% появи діабету.

За словами фахівців, у свіжовичавленому соку багато вітамінів, і люди, що вживають щодня сік, не страждають браком вітамінів.

Окрім цього, люди рідко хворіють на простудні захворювання, у них поліпшується самопочуття, порівняно з тими, хто не щодня п`є сік.

doctor-prof.ru