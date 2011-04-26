М'ята лікує кишечник

Учені вперше змогли пояснити, як м`ята допомагає зняти синдром роздратованого кишечника. Цю недугу має до 20% населення.

Дослідники з Університету Аделаїди пояснюють, що м`ята активізує «антибольовий» канал в товстій кишці, заспокоюючи запальні болі в шлунково-кишковому тракті, пише NEWSru.

Доктор Стюарт Брірлі відзначає, що м`ята давно широко застосовувалася в натуропатії, проте досі не було клінічних даних, що дозволяють зрозуміти, чому вона така ефективна в полегшенні болю.

«Наше дослідження показує, - говорить він, - що м`ята діє через певний канал, званий TRPM8, зменшуючи біль в чутливих волокнах, особливо, активованих гірчицею і перцем. Потенційно це перший крок у визначенні нового типу загального клінічного лікування синдрому роздратованого кишечника».

Синдром роздратованого кишечника (СРК) - шлунково-кишковий розлад, що викликає біль в животі, здуття, діарею або закреп. Ця недуга зачіпає приблизно 15-20% дорослого населення Землі (близько 22 мільйонів), дві третини хворих - жінки. На сьогодні певних ліків від СРК не існує. Синдром може з`являтися і зникати впродовж всього життя людини.

focus.ua