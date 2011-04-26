Мармелад виводить важкі метали з організму

За словами учених, свинець з організму зможуть вивести жельовані джеми, мармелад, желе. Вони містять пектин, який має незвичайну хімічну структуру, завдяки якій зв`язуються важкі метали.

При вживанні мармеладу свинець виходить значно швидше. Багато в чому властивості пектину вищі за аналогічні речовини: целюлози, лігніну, активованого вугілля. В цілях перевірки ефективності пектину учені проводили випробування на щурах.

Два тижні учені вводили розчин свинцю в шлунки щурів, який був в чотири рази більший за норму. Свинець відкладався в печінці, що привело до її збільшення. Кількість свинцю не знизилася, що свідчило про неможливість виведення отрути.

Після введення гризунам пектину, показники печінки значно покращали через два тижні. За словами учених, за допомогою пектину надалі можна буде виводити і важкі метали.

doctor-prof.ru