Чим небезпечні гормональні контрацептиви?

14:09, 26 квітня 2011
Зарубіжні новини
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Небезпека  тромбів

Фахівці з медичної школи при університеті Бостона з`ясували, що сучасні гормональні оральні контрацептиви нерідко стають причиною утворення тромбів.

У препаратах ранішого покоління використовувався гормон левонргестрел. У нових препаратах він був замінений на дроспиренон, який і провокує розвиток тромбів у венах ніг або тазу. Дослідники виявили, що ризик тромбоемболії в препаратах на основі дроспиренона збільшений у декілька разів.

За статистикою, близько 100 млн жінок у всьому світі користується оральними контрацептивами. І на даний момент немає вагомих аргументів на користь того, що пігулки нового покоління діють ефективніше, ніж ті, що були розроблені раніше.

likar.info

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