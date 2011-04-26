Чим небезпечні гормональні контрацептиви?

Фахівці з медичної школи при університеті Бостона з`ясували, що сучасні гормональні оральні контрацептиви нерідко стають причиною утворення тромбів.

У препаратах ранішого покоління використовувався гормон левонргестрел. У нових препаратах він був замінений на дроспиренон, який і провокує розвиток тромбів у венах ніг або тазу. Дослідники виявили, що ризик тромбоемболії в препаратах на основі дроспиренона збільшений у декілька разів.

За статистикою, близько 100 млн жінок у всьому світі користується оральними контрацептивами. І на даний момент немає вагомих аргументів на користь того, що пігулки нового покоління діють ефективніше, ніж ті, що були розроблені раніше.

likar.info