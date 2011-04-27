Пасхальний кролик оголошений ворогом №1

Нешкідливі шоколадні кролики, які є традиційними пасхальними подарунками для дітей в англомовних країнах, будуть вже найближчим часом оголошені ворогами усього прогресивного людства.

Відповідна заява була зроблена австралійським дослідником Натаном Гріллсом (Nathan Grills), який стверджує, що саме шоколадні подарунки є однією з причин розвитку ожиріння у дітей і підлітків.

Варто відзначити, що декількома роками раніше той же дослідник закликав оголосити справжню війну символу Різдва - Санта-Клаусові, об`ємний живіт якого нібито пропагує красу життя з надмірною вагою.

newsland.ru