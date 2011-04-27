Американець з'їхав з глузду від спаму

28-річний житель Нью-Йорка Джеремі Кленсі в прямому сенсі слова зійшов з глузду від спаму, повідомляє supreme2.ru. Зараз він є пацієнтом психіатричного госпіталю Грейстоун Парк. Лікарі стверджують, що стикаються з подібним явищем вперше. Це перший випадок у світі, коли розповсюдження спаму в інтернеті порушило психіку здорової людини.

За словами Джеремі Кленсі, спам в поштовій скриньці і соціальних мережах, де він проводить більшу частину свого часу, довів його до того, що він став розшукувати абсолютно кожного адресата, не шкодуючи власного здоров`я і практично втративши нормальний сон.

Всього лише за тиждень Джеремі вдалося встановити особи 23 потенційних спамерів, які проживають в Нью-Йорку. Вечорами він таємно відвідував будинки своїх кривдників і обрізав їм проводи в надії на те, що ті хоч на якийсь час залишать його в спокої.

Але позбавити доступу до інтернету Джеремі Кленсі вдалося лише 7 осіб, після чого його затримала поліція. У ході розгляду було встановлено, що затриманий страждає психологічним розладом і був направлений в психіатричний госпіталь.

Як повідомлялось раніше,за підсумками 2010 Україна увійшла до десятки європейських країн з найбільшою кількістю посилань на підроблені веб-сайти і спаму, що розсилається організованими мережами спам-зомбі.