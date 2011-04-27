Лісові пожежі вирують у Швейцарії та Бельгії

Майже 300 пожежних і військових за підтримки вертольотів намагаються загасити сильну лісову пожежу на півдні Швейцарії, повідомляє Associated Press.

Пожежа виникла в авторемонтній майстерні в околицях міста Вісп в кантоні Вале і швидко перекинулася на довколишній лісовий масив. Через сильний вітер полум`я почало з високою швидкістю перекидатися вгору гірськими схилами і заблокувала головну дорогу до міста Вісп. Точна причина спалаху, а також його площа невідомі. Жителям міста наказано по можливості не залишати свої будинки.

Відсутність опадів і незвично м`яка весна стали причиною зниженого рівня води в озерах Швейцарії та збільшення сухої деревини в лісах. Суха і вітряна погода також ускладнює боротьбу з полум`ям.

Небувала сильна пожежа вирує і в природному заповіднику "От-Фань", зазначає РІА "Новости" на високому плато в бельгійських Арденнах, вогнем охоплено близько 1 тисячі гектарів лісових угідь. На думку пожежних, причиною спалаху стала сильна спека. 25 квітня в Бельгії стрільця термометра досягала 27 градусів за Цельсієм.