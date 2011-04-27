Чим небезпечні магніти в іграшках

За словами фахівців, іграшки з магнітами небезпечні для дітей. Дитина, граючись з іграшками, може випадково проковтнути магніт. У США було зафіксовано 128 випадків ковтання дітьми магнітів.

П`ятирічні діти ставали жертвами магніта. Батькам не рекомендується купувати на свята, до дня народження іграшки з магнітами, які дуже небезпечні для дітей.

Краще всього купити звичайні, прості іграшки без наповнювачів і магнітів. За словами лікарів, необхідно вчасно розпізнати ознаки нещастя. Зазвичай у дитини, яка проковтнула магніт, з`являються симптоми, пов`язані з застудою.

При цьому може з`явитися блювота, судоми, нудота, болі в животіЯкщо не вчасно звернутися до лікаря, це може привести до розвитку важких інфекцій і навіть до летального результату.

При цьому дитині проводять операцію. За словами учених, багато операцій, що проводяться, є деколи дуже складними. Батьки повинні стежити постійно за дітьми, щоб не допускати подібних ситуацій.

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