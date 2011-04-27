Схуднути допомагає суп

Дієтологи рекомендують випивати за 15-20 хвилин до їжі 1-1,5 склянки рідини. Навіщо? Рідина наповнює шлунок, залишаючи менше місця для твердої їжі, тому ви з`їдаєте менше. Але якщо вода засвоюється організмом вмить, то рибний, м`ясний або овочевий відвар (простіше кажучи, суп) – це концентрирована рідина, наповнена поживними речовинами і засвоювана набагато повільніше. Тому після невеликої тарілки супу відчуття ситості зберігається довше, ніж після стандартної порції «твердої» їжі. Щоб стримати апетит і не об`їдатися, рекомендується додати в свій щоденний раціон різні супи. Супи на овочевому бульйоні містять небагато калорій, але завдяки рідині, що міститься в них, миттєво позбавляють від відчуття голоду, і відчуття ситості зберігається довше.

Згідно з результатами наукових досліджень, ваблення їжі насправді схоже на наркоманію. Британські експерти провели експеримент, в якому взяли участь 2 групи жінок: у першій були жінки із зайвою вагою, а в другій – з нормальною або малою вагою. Учасниці протягом двох тижнів щодня повинні були з`їдати одну порцію улюблених ласощів із вмістом 300 ккал (шоколадних цукерок, морозива і т.д.). Група «струнких» жінок вмить втратила інтерес до ласощів, а ось жінки з надмірною вагою піддалися зворотній реакції – вони хотіли все більше і більше.

Порада ласунам: якщо вам складно утриматися, задіюйте уяву, наприклад, уявіть свої бажані ласощі лежачими на шматку сирого м`яса або риби. Це охолодить ваше ваблення до «заборонених» ласощів.

natural-medicine.ru