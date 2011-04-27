Соя допоможе пережити менопаузу

Дослідники Лос-Анджелеського Медичного центру вивчили вплив сої і соєвих продуктів на жіночий організм в складний період для кожної жінки під назвою менопауза.

Виявляється, в сої міститься рослинна речовина – фітоестроген, яка здатна імітувати роботу жіночого гормону естрогену. А, як відомо, в період менопаузи у жінки знижується рівень цього гормону і наступає клімакс, який супроводжується безсонням і дуже сухою шкірою. Фахівці пропонують в таких випадках проходити терапію естрогеном, проте вона підсилює ріст слизистої оболонки матки, внаслідок чого можливе виникнення раку.

Зате фітоестрогени не мають ніяких побічних ефектів і відмінно допоможуть справитися з менопаузою. Фахівці рекомендують в цей період їсти соєві продукти, чечевицю, нут і конюшину, які багаті фітоестрогенами.

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