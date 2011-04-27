Підбори тренують м'язи ніг краще за спорт

Фахівці з Нової Зеландії довели, що ходьба на високих підборах набагато краще тренує всі м`язи аніж будь-який вид спорту. На жаль, таке взуття не тільки відмінно тренує м`язи ніг, але й дуже небезпечне для людини.

Результат проведених спостережень за любительками високих каблуків показав, що одержані в результаті носіння шпильок травми, у декілька разів складніші і небезпечніші за травми, які можна одержати під час занять спортом. Найчастіше дівчата страждають від вивиху кісточки, перелому зап`ястя і навіть травми голови. Все це можна одержати в результаті падіння з високих шпильок.

Крім того, молоді дівчата, починаючи з двадцятирічного віку, страждають від деформації стопи, яка виникає через регулярне носіння високих каблуків. Тому фахівці рекомендують всім дівчатам молодого віку правильно підбирати взуття і бути дуже акуратними в такому взутті під час танців в нічних клубах, особливо коли дівчата вживають міцні напої. І не потрібно забувати, що чим вищий підбор, тим більше навантаження на хребет.

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