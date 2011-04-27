Новітній метод дозволяє прогнозувати ефективність лікування лейкозу

Єдиної причини виникнення того або іншого злоякісного захворювання крові поки не існує. Вивчення причин виникнення злоякісних захворювань взагалі є предметом пошуку для учених багатьох клінік світу. Серед імовірних причин, які спричиняють онкогематологічні захворювання, можуть бути, – віруси, бактерії, різні несприятливі чинники навколишнього середовища. Якщо захворювання діагностоване на першій стадії прогнози щодо виліковування є досить оптимістичними. Також в успішному лікуванні мають ключове значення методи діагностики хвороби.

Центр молекулярних і клітинних досліджень в Києві допомагає гематологам, використовуючи метод культивування кровотворних клітин-попередників у культурі з напіврідким агаром ін вітро (у чашечці петрі). За словами керівника центру професора доктора медичних наук Надії БІЛЬКО, метод показаний усім хворим на лейкоз при діагностиці та для подальшого контролю за станом онкохворого. “Діагноз ставиться за аналізом периферичної крові, а далі певні питання не можна вирішувати лише за ним. Лейкоз – це клональне захворювання, від стовбурової клітини. І основи її ми можемо бачити лише у культурі. Саме тому культура має велике значення. Ця хвороба розвивається хвилеподібно. А даний метод дозволяє прогнозувати новий спалах, загострення. У культурі все видно, вона показує імовірність ремісії або рецидиву за два тижні. Це – дуже цінна додаткова інформація, яка дає можливість лікарю підготуватися та вивести правильну тактику лікування, коригувати ту, що вже проводиться,” – зазначає Н.БІЛЬКО.

Суть культуральних методів дослідження у тому, що клітинам кісткового мозку надають умови подібні до таких, як в організмі, але поза організмом. Вчені спостерігають за їхніми поведінковими реакціями. Як поводитиме себе нормальна клітина вчені знають, а спостерігати за хворою допоможе культуральний метод. Культура дає дуже багато корисної інформації для лікаря та діагноза, у більшій мірі для прогнозування та успіху призначеної терапії, як поводитиме себе ракова клітина при лікуванні тими чи тими препаратами, на що очікувати онкохворому.

Аналіз робиться на клітинах кісткового мозку. Для цього не потрібно спеціального втручання. “Коли беруть кістковий мозок для загальної діагностики, одну краплю віддають на цитохімію, частину на мікроскоп – визначити чи це лейкоз, ще краплю до лабораторії центру. Де у лабораторниз умовах ми культивуємо лабораторний матеріал. За два тижні, коли хворому вже встановлено діагноз і призначено лікування, ми видаємо аналіз стану – скільки клітин-попередників. Вони нащадки стовбурової клітини, ми показуємо основи кровотворення на рівні стовбурової клітини,” – каже Н.БІЛЬКО.

Центр співпрацює з провідними українськими гематологами, вони добре знають про культуральні методи дослідження клітин. Але такий аналіз не робиться повсюдно, швидше, як виняток, бо пов’язаний зі значними витратами. Потрібно мати реактиви, сироватки, щоб клітини розвивалися, як в організмі.

За словами професора БІЛЬКО, у дорогих клініках багатьох цивілізованих країнах цей аналіз є обов’язковим, позаяк культура розповість більше, аніж будь-який фіксований аналіз. “Він розповість не про те, що відбувається зараз, а про те, що буде у майбутньому. Ми змушуємо клітину у лабораторних умовах показати те, на що вона здатна. Збіг та прогнози майже на 100 відсотків. Те, що лікарі бачать на рівні периферичної крові та у кістковому мозку – це лише маніфестація процесу. Натомість реальна картина - усе, що відбувається на рівні стовбурової клітини,” – підкреслює Н.БІЛЬКО.

На жаль, в Україні поставити на потік такий аналіз надто тяжко. Він, як каже професор, - “штучний товар”. До того ж, такий центр - єдиний в Україні. Діє й горезвісний чинник відсутності фінансування - у нас в країні дуже часто немає можливості робить навіть цитохімію, формулу лейкоза не визначають, бо нема реактивів. Раніше держава виділяла кошти і аналіз для онкохворих був безоплатним. Але з 1 січня цього року фінансування припинилося.

“Метод культивування не застосовують ще й тому, що необхідно спеціальне обладнання, місце та люди відповідної підготовки. Ми усе це маємо, окрім реактивів. Благодійний фонд Ахметова “Розвиток України” це побачив і вирішив нам допомогти - закуповує реактиви для конкретного онкохворого, допомагаючи адресно. Фонд Ахметова працює за темою “Рак виліковний” . Звичайно, рак можна вилікувати, але якщо він виявлений на ранній стадії. Бо коли приходять з кров’ю повною бластних клітин, то вже немає про що говорити,” – підкреслює Н.БІЛЬКО.

В Україні культуральні методи вивчають вже близько 30 років. Професор БІЛЬКО тривалий час вчилася у Москві, Японії, Англії. За її словами, українські вчені вдосконалили метод. “Ми визначаємо не лише клітини-попередники, їхню кількість, а й навчилися вилучати з культури ті клітини, що там перебувають, і вивчають їх. Це додаткові дані, що змусили переглянути результати власне метода. Виявилося, що “зовнішність” клітини не завжди відповідає її змісту. Наприклад, клітина зовні гарна, а усередині – бластна. Тоді й результати лікування хворого негативні. Залежно від того який є внутрішній зміст, можна говорити про прогнози. Ми взяли патент з цього приводу,” – наголошує професор Білько.

Софія Палій