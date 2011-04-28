Звідки взяти заряд енергії та сили на роботі

Ти бачиш комп`ютерний екран - і не бачиш його. Він сприймається швидше як пляма двох футів діаметром. Твої очі чи то відкриті, чи то закриті - ти вже сама не знаєш. У цей момент ти вже забула, над чим працюєш. А зараз тільки 15.00 ...

Знайома картина? У тебе часто таке буває вранці чи вдень? Тобі потрібен заряд енергії на роботі? Офісне життя цілком може висмоктати з тебе всю енергію, якщо ти дозволиш. Але є безліч способів використовувати переваги свого становища і залишатися в тонусі весь день.

Тобі коли-небудь спадало на думку, що неправильна поза тіла сама по собі зменшує на 30 відсотків приплив крові і кисню до твого мозку? Щоб ефективно боротися з млявістю, до рівної постави потрібно додати енергійні потягування і дихання. Признач собі п`ять хвилин розумової та фізичної активності на годину - щогодини за комп`ютером.

А ось ще способи позбутися втоми розуму і тіла. Кожен з них займе лише кілька хвилин.

* Вийди на сходовий майданчик і зроби кроки вниз-вгору на нижній сходинці, як в степ-аеробіці.

* Промасажуй собі голову і плечі. Знайди точки скупчення напруги в плечах і основі черепа. Натисни і потримай 6-10 секунд. Не забувай про обличчя і щелепи.

* Відійди на два кроки назад від свого столу і нагинайся вперед, поки не опинишся в позиції упор лежачи від краю столу. Зроби пару підходів один за іншим.

* Візьми 1-3 пачки друкарського паперу в кожну руку. Використовуй їх як гирі: згинай-розгинай руки або підніми їх над головою.

* Стрибаюча маріонетка. Розслаб руки і стрибай у вільному стилі: просто, швидко і наповнює життям.

* Стискай м`ячик для зняття стресу. Одночасно полегшує стрес і тренує м`язи передпліччя і зап`ястя, щоб друкувати.

* Спробуйте все робити лівою рукою (або правою, якщо ти лівша).

* Уникай залу переговорів. Пропонуй колегам обговорити питання на ходу, прогулюючись по офісу або навколо нього.

* Самостійно рознось пошту, службові записки та факси.

* Спілкуйся з людьми безпосередньо, а не через e-mail або телефон.

* Користуйся туалетом на іншій стороні будівлі або іншому поверсі.

* Багато говориш по телефону? Купи радіотелефон та й ходи під час розмови.

Ще один засіб, про який дорослі рідко згадують, але яке може принести велику користь, - це денний сон. Але пам`ятай, що оптимальна тривалість денного сну - 20 хвилин. Звичайно, не всі мають можливість задрімати на роботі - але якщо вона є, використай її!

digest.subscribe.ru