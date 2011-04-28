Чи потрібні людині вуглеводи?

Всі ми знаємо, що людині потрібні для життя білки, жири і вуглеводи. При цьому багато експертів запевняють, що в основі здорового харчування повинні лежати саме вуглеводи, такі як злаки, хліб та макаронні вироби.

Однак американські вчені Dian Griesel і Tom Griesel впевнені, що сучасна людина вживає занадто багато вуглеводів і завдає цим великої шкоди своєму здоров`ю. Вони написали книгу на цю тему, у якій наводять численні дослідження, про те, що людині в принципі не потрібно вживати вуглеводи. Більше того, автори вважають, що саме вуглеводи винні в епідемії ожиріння, що поширилася в сучасному суспільстві.

Вчені впевнені, що організм людини відмінно пристосований для того, щоб виробляти глюкозу в будь-яких необхідних кількостях з білків і жирів, що надходять з їжею.

"Поширення в сучасному суспільстві серцево-судинних захворювань, раку, діабету, гіпертонії, порушень обміну холестерину, ожиріння і гіпоглюкеміі - все це прямий результат надмірного споживання злаків і рафінованих вуглеводів", - говорить Dian Griesel, яка останні 15 років працювала у фармацевтичних компаніях, займаючись розробкою нових ліків.

Її рідний брат і співавтор книги Tom Griesel додає: "При виробництві рафінованих вуглеводів, в них додають жири, а часто і трансжири, величезні кількості омега-6 жирних кислот з олій, а також інші хімічні речовини, що в сукупності робить вуглеводні вироби просто руйнівними для нашого здоров`я. Всім відомо, що продаж пластівців для сніданку, солодощів та інших вуглеводних продуктів приносить величезний прибуток. Саме тому виробники так борються за покупця, при цьому їх цікавить тільки прибуток, а зовсім не здоров`я людей ".

На думку вчених, виробники змушують нас повірити, що всі вуглеводи однакові, але, на думку вчених, це зовсім не так. "Це просто злочин, прирівнювати продукти зі злаків і рафіновані вуглеводи до фруктів і овочів, які дійсно корисні, оскільки містять вітаміни, мінерали, клітковину і воду", - пишуть вони.

Автори роблять висновок: "Рафіновані вуглеводи роблять людей товстими і хворими. Якщо вам хочеться саме вуглеводів, вгамуйте свій голод соковитими свіжими фруктами".

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