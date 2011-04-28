Чим небезпечний чай у пляшках?

На минулих національних зборах хімічного товариства в Бостоні була прочитана доповідь про шкоду для людей чаю, що випускається в пляшках.

Кілька років тому цей напій швидко став популярним, тому що багато його прихильників вважають, що він допомагає підтримувати здоровий спосіб життя. А причиною такої помилкової думки став склад даного напою, який начебто включає безліч антиоксидантів або поліфенолів, завдяки яким можна запобігти ризику розвитку багатьох судинних захворювань. Найстрашніше, що більшість людей замінюють цим напоєм звичний багатьом чай, тим самим позбавляючи себе необхідної кількості корисних речовин.

Після проведеного дослідження темно-зеленого чаю аналіз показав, що даний напій не містить заявленої на його етикетці кількості антиоксидантів, крім того, в цілій пляшці такого чаю набагато менше антиоксидантів, ніж в одній чашці зеленого або чорного чаю.

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