Що робити при носовій кровотечі
09:28, 28 квітня 2011Зарубіжні новини
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Рецепт кровоспинної мазі
У страждаючих хронічним захворюванням носоглотки, нерідко бувають кровотечі з носа. Якщо таке трапляється у ваших внуків, спробуйте зробити для дитини кровоспинну мазь і використовуйте її профілактично.
Розітріть висушене листя кропиви в порошок і ретельно змішайте його з вазеліном, ланоліном або соняшниковою олією в співвідношенні 1:10 (2 г порошку і 20 г вазеліну). Змащуйте слизову оболонку носа двічі в день.
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