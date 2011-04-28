Що робити при носовій кровотечі

У страждаючих хронічним захворюванням носоглотки, нерідко бувають кровотечі з носа. Якщо таке трапляється у ваших внуків, спробуйте зробити для дитини кровоспинну мазь і використовуйте її профілактично.

Розітріть висушене листя кропиви в порошок і ретельно змішайте його з вазеліном, ланоліном або соняшниковою олією в співвідношенні 1:10 (2 г порошку і 20 г вазеліну). Змащуйте слизову оболонку носа двічі в день.

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