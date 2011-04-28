Жіноча повнота - питання часу

Оксфордські дослідники доводять, що незабаром практично всі жінки потовстішають. За даними дослідників до 2020 року 8 жінок з 10 будуть страждати на ожиріння. Сучасна картина, на думку фахівців, красномовно доводить це: більшість сучасних дітей та підлітків мають зайву вагу.

Разом з ожирінням зросте кількість випадків серцевих нападів і діабету. Ці хвороби будуть обумовлені саме зайвою вагою більшості представниць слабкої статі.

При цьому вчені підкреслюють зв`язок між ставленням до повних людей і успіхом на шляху до стрункої фігури. Якщо оточуючі дражнять і критикують повних людей, то їм стає важче впоратися із зайвою вагою. Почувши хоча б раз критику на свою адресу, повна людина вже не хоче повертатися до тренажерного залу, а небажання відвідувати спортзал, на думку вчених, є однією з найпоширеніших перешкод у боротьбі з ожирінням.

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