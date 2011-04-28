Виявили продукти, що допомагають при безсонні
Поміняти свій раціон
Неправильне харчування може стати причиною безсоння, тому лікарі рекомендують поміняти свій раціон, включаючи продукти, які сприяють міцному сну.
До таких продуктів можна віднести знежирений йогурт, в якому містяться мінеральні речовини, які допомагають заснути. При браку даних елементів з`являються м`язові спазми, стрес.
Окрім цього, лікарі рекомендують їсти рибу лосось, в якому міститься велика кількість докозагексаєнової кислоти, що збільшує рівень мелатоніну – гормону сну.
Також можна з`їдати перед сном шпинат, який є джерелом заліза і засобом від синдрому втоми ніг.
Крім того, лікарі радять вживати в їжу овочі, в яких міститься велика кількість вітамінів групи В, що допомагають організму контролювати сон. Всі ці продукти сприяють поліпшенню стану організму і при цьому покращують сон.