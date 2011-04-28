Депресія призводить до передчасного старіння

Депресія пов`язана з передчасним старінням клітин імунної системи, що робить наш організм більш сприйнятливим до серйозних захворювань, встановили вчені Каліфорнійського університету. Клініцисти зафіксували, що тривала депресія без належного лікування не тільки погіршує психічне здоров`я, але і може прискорити пошкодження клітин в організмі і зумовлювати фізичні хвороби. За словами лікарів, депресія - це не просто психічний розлад, що впливає на роботу мозку, але й потужний чинник, який вражає інші важливі системи організму. Так, наприклад, люди з депресією більш схильні до передчасного розвитку вікових хвороб, включаючи діабет, серцево-судинні захворювання, остеопороз, інсульт і недоумство.

Американські медики вивчили асоціацію між депресією і фізичними хворобами, спостерігаючи старіння імунної системи за допомогою вимірювання укорочення теломер в імунних клітинах крові. Теломери - це крихітні одиниці ДНК-білкових комплексів, що захищають кінці хромосом і діють як біологічний годинник контролю тривалості життя клітини. Скорочення теломер прогнозує ранній початок кілька вікових захворювань і ранню смерть, а також може служити одним з індексів довголіття.

Обстеження показало, що у людей, які страждають від депресії більше дев`яти років, незалежно від їхнього віку спостерігається істотне скорочення теломер. Хронічна депресія відповідає приблизно семи років прискореного старіння клітин, кажуть фахівці. Скорочення довжини теломер також сприяє підвищенню рівня запалення і окисного стресу. Окислювальний стрес служить свого роду дисбалансом між руйнівними вільними радикалами і здатністю організму до їх нейтралізації за допомогою антиоксидантів. Скорочення теломер при хронічній депресії відображає сукупний вплив біохімічного стресу, який провокує загибель клітин і в цілому погіршує здоров`я.

ami-tass.ru